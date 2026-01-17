アトレティコ・マドリードが、ウォルバーハンプトンに所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に興味を持っているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。今季のラ・リーガ19試合に出場して2ゴールを記録していたイングランド代表MFコナー・ギャラガーをトッテナムへ売却したアトレティコ。移籍金は4000万ユーロ（約73億4000万円）と見込まれており、アトレティコは守備的MFの獲得を最優先事項に掲げているという。そこでターゲ