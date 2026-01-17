ブンデスリーガ第18節ブレーメン対フランクフルトの一戦が行われ、打ち合いの末3-3のドローに終わった。どちらのチームにも日本人選手が在籍しており、ブレーメンではGK長田澪、DF菅原由勢が先発。フランクフルトではMF堂安律がスタート、DF小杉啓太がメンバー外となった。計6ゴールが生まれるも、日本人選手がスコアラーになることはなかったが、どちらの選手も得点のお膳立てをしている。まずはフランクフルトの堂安だ。1分、右