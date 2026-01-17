60年以上前に生まれた「世界初」の量産水陸両用乗用車2026年1月、幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。最新のカスタムカーや新型車が並ぶなか、中ホールの「WISESQUARE（ワイズスクウェア）」ブースで異彩を放つ1台がありました。【写真】これが違和感の正体！ 後ろに2つついた「プロペラ」です往年のスポーツカーでも、ド派手なカスタムカーでもない、どこか愛嬌のあるデザインをまとった水色のオープンカー。そ