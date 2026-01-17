大相撲の出羽海一門は１７日、東京・両国国技界で会合を開き、２年に１度の役員候補選挙の新理事候補を決めた。現職の出羽海親方（元幕内・小城乃花）に加え、新たに藤島親方（元大関・武双山）、尾上親方（元小結・浜ノ嶋）を擁立。また、副理事候補に中立親方（元小結・小城錦）を立てることも決定した。現職の春日野理事（元関脇・栃乃和歌）、境川理事（元小結・両国）は次期任期中に日本相撲協会定年の６５歳を迎えるため