米国カリフォルニア州在住の女優の武田久美子（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。「究極のナチュラルメイク」を披露した。「究極のナチュラルメイク」とアップ写真を投稿。「Freshなイメージで仕上げました」とつづった。「薄めのマスカラがポイントですこれからも色々な引き算メイクチャレンジしてみたいです」と記した。この投稿に、ファンからは「加工無しの潔い美しさに敬服and眼福です」「すごくすごく素