ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」の優勝戦が、17日の12Rで行われた。4カドから豪快に捲った西丸敦基（23＝香川）が初優出で初優勝を達成した。豪快な攻勢で初優勝を達成した。ピットに帰ってきた西丸は「めっちゃうれしいです」と満面の笑顔だ。進入から波乱の様相を呈していた。ピット離れで2号艇の津田陸翔が飛び出してインを奪うそぶり。もちろん1号艇の田中駿兵は譲れない。インは死守した