ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が１７日、ポスト有原に「左腕三羽がらす」を指名した。福岡市立こども病院を訪問し、ユニホーム姿で病棟内の子どもたちと交流。保護者も参加した質問コーナーで「今年期待している選手」を問われ、前田悠、前田純、大野の３人に向けて発信した。「ある程度、若い選手を我慢しながら（起用する）という試合をつくらない限りは、伸びていかない」。監督就任から２年連続で開幕投手を務め、