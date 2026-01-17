俳優の南沙良、出口夏希が17日、都内で行われた映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】ノースリーブのドレスで華やかな南沙良きのう16日に封切りとなった本作。南は「きのう、友達が観に行ってくれたみたいで。普段は、あまり観に行ってくれないんですけど、これを観て『すごく面白かった』と言ってくれたので、すごくうれしかったです」と反響を語った。出口は「きのう、初日だっ