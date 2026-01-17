１月１７日の京都１０Ｒ・紅梅Ｓ（３歳オープン・リステッド、芝１４００メートル＝９頭立て）は単勝１・６倍で１番人気のリリージョワ（牝、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）が４角先頭から押し切った。勝ち時計は１分２０秒７（良）。好スタートを決め、出だしはポジションを４、５番手に控えた。３角の手前から加速。そのままハナを奪うと、勢いは衰えることなく直線へ。残り約１５０メートルで右ムチが一発入った