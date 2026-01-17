フィオレンティーナは17日、ロッコ・コンミッソ会長が逝去したことをクラブ公式サイトで発表した。76歳だった。コンミッソ会長はイタリア生まれのアメリカ人実業家で、金融業界での勤務をした後、アメリカ第5位のケーブルテレビ会社メディアコムの創業者、会長兼最高経営責任者（CEO）にもなった。そして、2019年6月からはフィオレンティーナの会長も務めていた。コンミッソ会長の訃報に際し、フィオレンティーナはクラブ公