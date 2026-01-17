J1のV・ファーレン長崎は16日、FWフアンマ・デルガド選手が契約満了に伴い退団することを発表しました。またラナースFC(デンマーク)より完全移籍でFWノーマン・キャンベル選手を獲得したことも報告した。デルガド選手は、スペイン出身の35歳。昨季はJ2で7得点を決めるなどチームのJ1昇格に貢献しました。デルガド選手はクラブを通じてコメント。「V・ファーレン長崎というクラブで長崎という街に出会えたことが私の人生にとっての