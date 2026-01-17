指や耳など、事故や病気、先天性の疾患などで失った体の一部に装着する人工装具「エピテーゼ（人工ボディー）」が、注目されている。義足などのように身体的な機能を補うことはできないが、形や大きさ、色などが本物そっくりで、外見に悩む人にとって心のケアになるという。（矢子奈穂）本物さながら「心の傷を治してもらえたような感じがした。自分に自信を持てるようになった」北海道内の女性（５８）は２年ほど前、自身の