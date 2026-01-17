気象台は、午後3時45分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 17日15:45時点留萌地方では、17日夜遅くから18日昼前まで風雪や大雪に、18日までなだれに注意してください。上川、留萌地方では、18日昼前まで落雷に注意してくださ