全長を抑えつつ広大な荷台を確保トヨタ正規ディーラーとして、4WDカスタマイズ専門店「RV−PARK」も展開する群馬トヨタグループ（GTG）は、2026年1月9日から11日にかけて開催された東京オートサロン2026で、トヨタ「ハイラックスチャンプ」のカスタマイズモデルを展示しました。ハイラックスチャンプは、ピックアップトラック「ハイラックス」シリーズのエントリーモデルとして、2023年11月にタイで発売を開始したモデルです。