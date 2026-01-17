今週は「ユニフォーム型ICカードケーススローガン入り」（税込み800円）を3人にプレゼントします。「ホークスファンフェスティバル2025」のシークレットロッカーキー風キーホルダーです。全10種類、どの選手が当たるかはお楽しみ♪※2025年11月21日時点での選手登録情報となります応募はこちらをクリック応募の締切は1月23日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送を