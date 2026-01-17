俳優の南沙良が17日、都内で行われた映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（1月16日公開）の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】ノースリーブのドレスで華やかな南沙良公開後の今だから言えるエピソードを話すことに。ラストにある爆破シーンについて南は「テストをやって本番をやったんですけど、テストの時は熱いけど我慢できる程度だったんです。1回しかできないし、大丈夫かなと思ったら本番はレベルが違うぐらい