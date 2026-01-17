弁護士の八代英輝氏（61）が17日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演。ダブル選にかじを切った日本維新の会代表・吉村洋文大阪府知事の心中を想像した。15日夜に吉村氏、維新副代表の横山英幸大阪市長が会見し、2月に見込まれる衆院選と同日での出直し選にそろって挑む意向を正式表明。16日、辞職願を提出し、大阪維新の会の看板政策「大阪都構想」3度目の挑戦への民意を問うダブル選を見すえた準備を本格化さ