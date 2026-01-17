出口夏希（24）が17日、東京・新宿ピカデリーで行われた南沙良（23）とのダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）公開記念舞台あいさつに登壇。2026年に新しくやりたいことは？と聞かれ「体力づくり」と即答した。その理由について、出口は「階段を上るだけで、ハアハアしちゃって」と、笑いながら自らの体力のなさを明かした。「走らされがちな人で、私。いろいろな作品で、走っているんですけど」と語