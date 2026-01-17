国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使していた楽天・辰己涼介外野手が１６日に残留を発表し、外野手のレギュラー争いがさらにし烈になった。レギュラーの最右翼に立つのは、昨年、定位置をつかんでいた中島大輔外野手。昨シーズンは初めて規定打席に到達し、打率２割６分６厘、６本塁打、３１打点、２２盗塁をマークするなど、飛躍した。走攻守３拍子そろった３年目外野手は「去年の自分を超える」と不動の定位置確保に燃え