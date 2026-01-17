お笑いコンビ「ロザン」が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。立憲民主党と公明党の新党設立に言及した。立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は１６日、国会内で新党「中道改革連合」の設立を発表した。宇治原史規は「良いかどうかっていうのは色々捉え方があるよなと思う。１つは分かりにくさがまだあるかな」と指摘。２つの党について「衆議院選挙があるということで、衆議院の方だけ立憲民主党と公明党