【モデルプレス＝2026/01/17】フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが1月15日、自身のInstagramを更新。手作りのパイを披露し、反響を呼んでいる。【写真】47歳フジアナ「焼色が美しい」母手作りのリンゴジャム使った“奇跡”のパイ◆フジ梅津弥英子アナ、母手作りのジャム使ったパイ公開梅津アナは「母から手作りのリンゴジャムをもらったので、パイに包んで焼いてみた。これが大正解」という言葉とともに、いい色に焼き上がったパ