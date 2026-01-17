千葉県旭市で、高齢の女性が道路を横断していたところ、車にはねられ死亡しました。車はその場から逃走していて、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。【映像】“ひき逃げ”現場付近の様子午前11時前、旭市飯岡の路上で「高齢の女性が黒色の軽自動車にはねられた。車はその場から逃走している。」と110番通報がありました。警察によりますと、高齢の女性が道路を横断していたところ、車にはねられたということです