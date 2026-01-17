外務省は、イランの危険情報を最も高いレベル4に引き上げ「退避勧告」を出しました。【映像】危険情報が最も高いレベル4に引き上げられたイランイランをめぐっては反政府デモと治安当局の衝突にアメリカが軍事介入する危険性が指摘されています。インターネットの遮断や国際便の減便を踏まえ滞在中の日本人に対し速やかに国外に退避するよう呼びかけています。また合わせて、周辺のオマーン、アラブ首長国連邦、カタールに