アメリカのトランプ大統領はベネズエラの野党指導者マチャド氏からノーベル平和賞のメダルを贈られたことについて、「素晴らしい心遣い」と評価しました。【映像】トランプ大統領のコメント（実際の様子）トランプ大統領「マチャド氏は『あなたは8つの戦争を終わらせた。歴史上、あなた以上にノーベル平和賞にふさわしい人物はいない』と言ってくれた。その心遣いは本当に素晴らしかった」トランプ氏は15日にホワイトハウスで