お笑いタレント東野幸治（58）が、16日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演し、肺がんのため1日に死去したフリーアナウンサー久米宏さん（享年81）のエピソードを語った。久米さんウオッチャーとして、出演番組はつぶさに見ていたという東野。印象深いエピソードを次々と熱弁した。訃報が明らかになった13日夜には、久米さんが長くメインキャスターを務めたテレビ朝日系「ニュースステ