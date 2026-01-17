アメリカのトランプ大統領はイランが反政府デモ参加者の処刑を中止したとして、「敬意を表する」と述べました。【映像】イラン元皇太子のコメント（実際の様子）トランプ大統領は16日、記者団に対して、イランが反政府デモ参加者800人の処刑を中止したことに「敬意を表する」と述べ、軍事行動も辞さないとしていた従来の姿勢を軟化させました。また、イスラエルなどから攻撃の自制を求められていたという報道を否定し、イラ