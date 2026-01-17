ベルキン株式会社は2026年1月16日、Qi2認証のワイヤレス充電器「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を全国の家電量販店とAmazon.co.jpで発売した。価格は5,990円（税込）。最大25Wの出力により、メーカーによればiPhone 17を29分で50%まで充電できるという。 Qi2規格に対応し、従来のQi充電器（5W）と比較してメーカーによれば5倍の充電速度を実現するとされる。次世代の受動冷