概日リズム障害は体内時計の狂いによって起こる症状で、睡眠の質に関わってきます。 睡眠の質が悪くなることで様々な疾患を誘発する恐れがあるため、放置するのは好ましくありません。 この記事では概日リズム障害の対策などについて解説していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「概日リズム障害」の原因・治療方法・対策はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります