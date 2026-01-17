国民民主党の玉木雄一郎代表は、記者から解散総選挙をめぐる動きについて問われ「予算の年度内成立を犠牲にして、今、解散総選挙をする意義があるのかという声が全国からあり、私の耳にも届いている」と述べた。【映像】国民・玉木代表「永田町政治が日本停滞の原因の一つ」（発言の様子）そのうえで、「それに対抗する形で、立憲民主党と公明党が急きょ新党を立ち上げる動きも出てきており、いずれにせよ戸惑いが広がっている