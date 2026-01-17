17日朝、茨城・筑西市の道路で軽自動車とトラックが衝突する事故があり、軽自動車の運転手が死亡しました。警察によりますと、17日午前7時10分ごろ、茨城・筑西市の道路で「相手の車とぶつかって相手の意識がないようだ」と110番通報がありました。この事故で、軽自動車を運転していた田島康伸容疑者（54）の死亡が確認されましたが、過失運転致傷の疑いがもたれています。警察によりますと、何らかの理由で軽自動車が車線をはみ出