フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、戦火のウクライナから日本に避難した家族を追った「たどりついた家族5 〜3年ぶりの故郷 戦火の別れ〜」を、18日に放送する。(左から)レギナちゃん、マーヤさん、マトヴェイくんロシアのウクライナ侵攻を受け、日本へ避難していた母・マーヤさん(48)と、次女・レギナちゃん(10)、長男・マトヴェイくん(8)。2025年5月、財団からの支