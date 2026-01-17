グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞の2nd写真集の発売が決定。本日20歳を迎えた蓬莱が、今作では、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦する。【写真】蓬莱舞、ラフなタンクトップとミニスカ姿でバンコクを満喫グラビアで人気急上昇中の蓬莱舞の飾らない姿がここに。2022年に「ヤングジャンプ」制コレ22でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱