全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、広島市内の競技場で都道府県代表の各チームが最終調整を行った。第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チ