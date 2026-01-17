女子プロゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、都内でオフ恒例のファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催した。キュートな白い衣装で登場した菅沼は冒頭、ＡＫＢ４８のヒット曲「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「会いたかった」などを披露。ペンライトを振るファンから「超絶かわいい、ななちゃん！」とコールが飛ぶ中、歌とダンスで大勢のファンを魅了した。菅沼は「今日来て