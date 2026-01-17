１月１７日の中山９Ｒ・菜の花賞（牝馬限定、３歳１勝クラス・芝１６００メートル＝８頭立て）は、２番人気のアメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）が、初めての１６００メートルに対応して２勝目を挙げた。勝ち時計は１分３４秒４（良）。道中は前を行く２頭を見る形。直線でしっかりと脚を伸ばすと早めに抜け出していたファンクションを頭差で捕らえた。横山武史騎手は「１６００メートルがどうか