無傷の３連勝を飾った３歳牝馬にＳＮＳでは衝撃が広がっている。１７日に行われた紅梅Ｓ・リステッド（京都・芝１４００メートル＝９頭立て）は、単勝オッズ１・６倍の１番人気に推されたリリージョワ（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）が圧勝。桜花賞戦線を意識させる無敗馬に注目が集まっている。大外枠から好スタートを切ったリリージョワは少し力みながら追走したが、３コーナー手前では馬の行く気に任せ