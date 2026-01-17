日本ハムの伊藤大海投手が１７日、侍ジャパンでチームメートとなる菊池雄星投手との共闘を心待ちにした。ここまで特に接点はなかったが、ＹｏｕＴｕｂｅなどをよく見ていた左腕にＳＮＳを通じてあいさつ。言葉で伝える能力が高い菊池と、実際に対面することを楽しみにしている。６学年上の雄星は、伊藤にとって甲子園での雄姿も強く印象に残っている。近年もよく動画を見ていたことを明かし「言語化するのが上手だなと勉強にな