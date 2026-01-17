PENGUIN RESEARCHが、デビュー10周年記念となる全国ツアー＜Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”＞の開催を発表した。本ツアーは5月21日（木）東京・渋谷CLUB QUTTROを皮切りに、全国11都市11公演で開催される。チケット最速先行は1月18日（日）21:00よりPENGUIN RESEARCHオフィシャルファンクラブ「ペンギン研究所」にて受付開始となる。また、4月22日（水）にはニューアルバムの発売も決定した。こちらにはTVアニメ『杖と剣の