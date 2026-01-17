「らあめん花月嵐」にて、2026年1月7日(水)より『松茸ラーメン』を販売中。松茸料理の人気店「割烹 樋山」との初コラボレーションにより誕生した、芳醇な香りと旨みを凝縮した一杯が、113店舗限定で登場しました。 らあめん花月嵐『松茸ラーメン』  商品名：松茸ラーメン販売開始日：2026年1月7日(水)価格：1,880円(税込)販売店舗：国内のらあめん花月嵐 113店舗限定監修：割烹 樋山（熊木シェフ）使用食材：ブータ