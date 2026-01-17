プレマ株式会社が展開するビーントゥバー専門店「プレマルシェ・カカオレート(R)・ラボ」が、2026年1月21日(水)より阪急うめだ本店で開催される日本最大級の祭典「バレンタインチョコレート博覧会2026」に初出店します。「人と自然の共生」をテーマにしたエリア「GREEN AGE」にて、自然食屋の知見を活かしたエシカルなチョコレートや、限定ジェラートなどが展開されます。 バレンタインチョコレート博覧会2026 出