「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会が、2026年2月1日(日)に東京・新橋のニュー新橋ビルにて、シューティングゲームに特化したイベント『ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋』を開催します。多くのゲームメーカーが参加し、新作や名作シューティングゲームの試遊展示、グッズ物販などが行われる、ファン必見のイベントです。 ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋 開催日：2026年2月1日(日)開催時間：11:00