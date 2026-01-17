歌手の浜崎あゆみ（47）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2度目のインフルエンザに罹患（りかん）後、まだ体調が回復していないことを報告した。9日に家族でインフルエンザ2周目を迎え、罹患（りかん）したことを報告していた浜崎。この日は点滴する写真を公開し、「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでまして。ながっ！」と自虐的に現在の状況を明かした。「年末あたりから一気に押し寄せてき