政府は17日、高市早苗首相の特使としてアラブ首長国連邦（UAE）を訪れた石破茂前首相がムハンマド大統領と15日に会談したと発表した。2月に予定されるムハンマド氏の国賓来日に向けた環境整備を図る狙いがある。石破氏は会談で「来日を通じて両国の包括的・戦略的パートナーシップがさらなる高みへと引き上げられるのを期待する」と伝え、首相の親書を手渡した。「ムハンマド氏の来日は50年を超える2国間関係の歴史に新たな1ペ