国土交通省は、建設現場で働く人の待遇改善に向け、国が設定した人件費の目安を大幅に下回る契約を結ぶなど建設業法に反する行為の通報を受け付けるオンライン窓口を新設した。違反業者に関する情報を幅広く募り、国の「建設Gメン」による調査、改善指導につなげる狙い。通報者は、国交省のサイト内で専用フォームにスマートフォンやパソコンで違反の疑いがある事業者名や違反内容を入力、送信する。「労務費を一方的に減額さ