女優天海祐希（58）が17日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。東京の芸人を激励した。お笑い好きとして知られる天海。ナイツ塙宣之から「中川家さんとかお好きじゃないですか。関西のお笑いが好きになったのって、宝塚に行ってからですか？」と質問を受けた。天海は「吉本のテレビ（番組）があるんですよね。そういうのを関西の同期にいろいろ話を聞いて、ああそうな