オーディション番組「timelesz project−AUDITION−」（タイプロ）の元候補生、岩崎琉斗が17日までにインスタグラムを更新。DREAM PASSPORT所属を発表した。岩崎は「この度、Luvto／岩崎琉斗はDREAM PASSPORTに所属させていただくことになりました」と報告した。続けて「自分から頼りたいと思えた場所で新しい一歩を踏み出します。これからも全力で向き合っていきます。今後ともよろしくお願いします」とファンへ呼びかけた。この