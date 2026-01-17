株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡは１７日、人気アニメ「メダリスト」の劇場版の制作が決まったと発表した。映画は２０２７年に公開予定で、シリーズ初の劇場版ではＴＶアニメ第２期のその後のストーリーが描かれる。同日には、テレビ朝日系で２４日から放送開始するＴＶアニメ第２期の公開を記念したイベントが開催。映画公開が発表されると、会場からは大きな歓声と拍手が起こった。主人公・結束いのり役の春瀬なつみは「劇場版で