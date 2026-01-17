◆練習試合福岡６（３―０、１―０、２―３）３藤枝（１７日、宮崎・生目の杜運動公園）＝４５分×３Ｊ２藤枝は１７日、宮崎・生目の杜運動公園でＪ１福岡とトレーニングマッチ（４５分×３本）を行い、３―６で敗れた。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督にとっての初陣だったが黒星スタートとなった。カテゴリーが上の福岡に対し、１本目は０―３と押し込まれる展開が続いたが、２本目は０―１。３本目は攻撃面で改