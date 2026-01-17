岡山県倉敷市は、3,000円の給付を予定していた食料品価格高騰対策支援金について、5,000円に増額すると発表しました。 【写真を見る】倉敷市が食料品価格高騰対策支援金を3,000円から5,000円に増額あわせて水道基本料金の負担も【岡山】 きのう（16日）、伊東香織市長が会見を開き発表したものです。倉敷市によりますと、国の重点支援地方交付金が想定よりも約10億円多く示されたため、市民1人当たり3,000円を給付予定だった支