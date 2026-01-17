私はカオル、40代のパート主婦です。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。子どもたちが大きくなり、ここ数年は精神的なゆとりも出てきました。そのため子育て真っ最中のときにはなかなか会えなかった学生時代の友人と、連絡を取り合って会ったりもしています。バイト仲間だったエイコもその1人です。そんなある日、家族と食卓を囲んでいると……。私のなかに大学生当時の思い出が鮮やかによみがえってきま